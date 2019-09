Wolfsburg

Südafrikanischer Künstler zeigt Kurzgeschichten

28.09.2019, 11:17 Uhr | dpa

Die Wand ist sein Markenzeichen: In Wolfsburg bringt der südafrikanische Künstler Robin Rhode seine visualisierten Kurzgeschichten genau dorthin. Das Kunstmuseum der Stadt zeigt von Samstag an bis zum 9. Februar mit der Ausstellung "Memory Is The Weapon" unter anderem die farbgewaltigen Wandarbeiten des 43-jährigen Streetart-Aktionskünstlers.

In Südafrika sind Rhodes Werke in einem sozialen Brennpunktviertel von Johannesburg zu sehen. Während er zunächst einfache Sportgeräte mit Kreide zeichnet, werden seine Entwürfe und Themen kontinuierlich komplexer. Das Wolfsburger Ausstellungshaus schreibt, ihm gelinge ein inhaltlicher Spagat zwischen südafrikanischer Geschichte, Kultur, Mentalität und der abstrakten Sprache europäischer Kunstgeschichte.

Rhode ist in Kapstadt geboren und in Johannesburg aufgewachsen, seit 2002 lebt er in Berlin. Während seine Werke für Südafrika von Farbe dominiert sind, erkundet er in Deutschland schwarz-weiße Zugänge zur Zeichnung. Hier zeichnet er aber nicht nur mit Seife, Kohle und Kreide, sondern Alltagsgegenstände wie Stühle, Fahrräder oder Betten werden zu Zeicheninstrumenten.

Die Schau in Wolfsburg ist nach einer Ausstellung im Haus der Kunst in München 2007 Rhodes erste Einzelausstellung in Deutschland. Auf mehr als 800 Quadratmetern bietet sie mit digitalen Animationen, fotografischen Serien, skulpturalen Elementen sowie zwei Performances den bisher umfassendsten Überblick über sein Werk.