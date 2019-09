Bad Wurzach

Großer Schuppen brennt: 100 000 Euro Schaden

28.09.2019, 11:32 Uhr | dpa

Rasenmäher, E-Bikes und Maschinen drinnen, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach - beim Brand eines großen Schuppens in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) ist all das komplett zerstört worden. Der Schaden betrage mindestens 100 000 Euro, teilte die Polizei am Samstag mit. Verletzt wurde bei dem Brand des unbewohnten, neun mal zwölf Meter großen Gebäudes in der Nacht zum Samstag niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache stünden noch am Anfang, sagte ein Sprecher.