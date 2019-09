Rostock

Hansa Rostock will in Mannheim punkten: Pepic wieder dabei

29.09.2019, 03:44 Uhr | dpa

Das Hansa-Logo an der Fassade des Ostseestadions in Rostock. Foto: Bernd Wüstneck/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie will Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock auch vom Auswärtsspiel am heutigen Sonntag bei Waldhof Mannheim nicht mit leeren Händen zurückkehren. "Wir wollen etwas mitnehmen. Dafür müssen wir uns im Vergleich zum Zwickau-Spiel steigern", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel. Die Rostocker hatten am vergangenen Sonntag daheim beim 1:1 gegen die Sachsen trotz frühzeitiger Führung noch zwei Punkte liegen lassen.

Hansa kann erfreulicherweise wieder auf die Dienste von Mirnes Pepic setzen. Der Mittelfeldspieler hat den Außenbandriss, den er sich Mitte September beim Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig zugezogen hatte, schneller als erwartet auskuriert. Dagegen werden mit Julian Riedel und Tanju Öztürk erneut zwei defensive Leistungsträger fehlen. Beide sind nach ihren Verletzungen noch nicht wieder fit.