Weinsberg

Autoscooter in Flammen: Ursache noch unklar

29.09.2019, 08:58 Uhr | dpa

Ein Autoscooter auf einem Volksfest in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist am frühen Sonntagmorgen in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, wie die Polizei mitteilte. "Es ist noch unklar, ob ein technischer Defekt der Grund für das Feuer war oder ob nachgeholfen wurde", sagte ein Sprecher. Die Polizei ermittle nun in alle Richtungen. Der Notruf sei gegen vier Uhr in der Früh eingegangen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr seien dann angerückt. Die Polizei bezifferte den Schaden an dem Fahrgeschäft mit etwa 200 000 Euro. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.