Speichersdorf

Auto kommt von Straße ab: Zwei Schwerverletzte

29.09.2019, 09:14 Uhr | dpa

Zwei junge Männer sind mit einem Auto von einer Straße im Landkreis Bayreuth abgekommen und schwer verletzt worden. Der 22-jährige Fahrer habe am frühen Samstagmorgen bei Speichersdorf das Ende der Straße übersehen und sei deshalb mit dem Auto in einem Feld gelandet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto prallte gegen eine Böschung, überschlug sich und wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten 25-jährigen Beifahrer. Beide Männer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da Polizisten beim Fahrer Alkoholgeruch bemerkten und er keine gültige Fahrerlaubnis hatte, ermittelt nun die Polizei gegen ihn.