Erinnerung für Müller: Turpin pfeift Tottenham gegen Bayern

29.09.2019, 11:57 Uhr | dpa

Clément Turpin leitet am Dienstag als Schiedsrichter das Champions-League-Spiel des FC Bayern München in London gegen Tottenham Hotspur. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister wird sich besonders Thomas Müller an den 37-jährigen Franzosen erinnern - aber nicht gerne: Turpin zeigte dem Münchner Angreifer in der vergangenen Saison beim 3:3 im Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam die Rote Karte.

Der Bayern-Angreifer hatte Ajax-Profi Nicolas Tagliafico in der Endphase der zweiten Spielhälfte bei einem unbeabsichtigten Tritt am Kopf getroffen. Turpin ahndete die Aktion mit Rot wegen groben Foulspiels. Müller fehlte den Bayern danach beim Achtelfinal-Aus gegen den späteren Titelgewinner FC Liverpool wegen einer Sperre von zwei Partien.

Turpin war allerdings auch schon bei einem Sieg der Bayern in Europa Königsklasse im Einsatz, nämlich im Dezember 2016 beim 1:0 im Heimspiel gegen Atlético Madrid zum Abschluss der Gruppenphase.