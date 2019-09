Offenbach am Main

Ungemütlicher Oktober-Start: Es wird regnerisch in Hessen

29.09.2019, 13:22 Uhr | dpa

Die Woche beginnt grau und regnerisch in Hessen. Am Montag ist es zunächst stark bewölkt und es regnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Der Regen lasse aber rasch nach und die Wolkendecke lockere etwas auf. Es werde 16 bis 20 Grad warm, der Wind wehe mäßig. Auch der Oktober startet ungemütlich und herbstlich: Am Dienstag ist es den Vorhersagen zufolge stark bewölkt und wieder regnerisch, nachmittags könne es auch gewittern. Es könne starke bis stürmische Böen geben. Am Mittwoch werde es noch etwas kühler und es sei wechselnd bis stark bewölkt. Von Nordwesten her sollen Schauer und Gewitter übers Land ziehen.