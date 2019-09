Potsdam

Brandenburg erhält am 3. Oktober Bundesratspräsidentschaft

29.09.2019, 13:42 Uhr | dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) übernimmt am Donnerstag den Staffelstab für die Bundesratspräsidentschaft 2019/2020. Bei den offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel erhalte er ihn vom gastgebenden Schleswig-Holsteiner Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), teilte die Brandenburger Staatskanzlei am Sonntag mit. 2020 richte dann Brandenburg zum Tag der Einheit ein großes Bürgerfest in Potsdam aus.

Traditionell feiert Brandenburg den 3. Oktober mit einem Tag der offenen Tür in der Landesvertretung beim Bund in Berlin. Dort geht es um den Film- und Medienstandort. Nach 2017 ist Brandenburg zum zweiten Mal in Großbritannien dabei. Beim traditionellen Empfang zum Nationalfeiertag in der deutschen Botschaft in London werden märkische Leckerbissen angeboten, wie Cottbuser Baumkuchen, Neuzeller Kloster-Bier oder Spreewälder Gurken.