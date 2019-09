Rostock

Hansa Rostocks Serie hält: 1:1 bei Waldhof Mannheim

29.09.2019, 15:21 Uhr | dpa

Hansa Rostock bleibt in der 3. Fußball-Liga auch im fünften Spiel in Serie ungeschlagen. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Sonntag zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden beim SV Waldhof Mannheim und wahrte den Abstand zum Tabellenkeller. Pascal Breier (48. Minute) erzielte vor 13 025 Zuschauern das Tor für die Gäste. "Das war ein sehr umkämpftes Spiel. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden", sagte Breier, der zum dritten Mal in Folge traf. Der frühere Hansa-Profi Max Christiansen (60.) glich für die Gäste aus. "Der Punkt geht für beide Mannschaften in Ordnung", sagte der Mittelfeldspieler.

Mit dem von einem Außenbandriss genesenen Mittelfeldspieler Mirnes Pepic in der Startelf hatten sich die Gäste zunächst stürmischen Attacken der Waldhöfer zu erwehren. Mit etwas Glück und einem starken Torhüter Markus Kolke, dessen Mitwirken wegen einer Verletzung infrage gestanden hatte, überstand Hansa die erste Halbzeit jedoch ohne Gegentor.

Insofern kam die Führung überraschend. Mittelstürmer Breier netzte nach einer Flanke von Nik Omladic aus Nahdistanz zu seinem fünften Saisontreffer ein und stachelte die 2500 mitgereisten Fans an. Aber nicht lange. Ausgerechnet der ehemalige Rostocker Christiansen dämpfte die Stimmung wieder. Der frühere U21-Nationalspieler schoss nach einer Stunde von der Strafraumgrenze ins linke untere Eck ein.