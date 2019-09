Lich

Julien Neubert ist neuer Bürgermeister von Lich

29.09.2019, 19:14 Uhr | dpa

Julien Neubert (SPD) ist der neue Bürgermeister der mittelhessischen Stadt Lich. Der 32-jährige Politikwissenschaftler setzte sich in der Stichwahl am Sonntag mit 58,95 Prozent der Stimmen gegen Christian Knoll (CDU) durch, wie die Kommune mitteilte. Knoll bekam 41,05 Prozent der Stimmen. Damit bleibt der Chefsessel im Rathaus in SPD-Hand: Neubert tritt die Nachfolge von Bernd Klein an, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidiert hatte.

Zunächst waren drei Bewerber um den Bürgermeisterposten ins Rennen gegangen - im ersten Wahlgang vor zwei Wochen schied der parteilose Kandidat Peter Blasini (59) aber aus. Ihr Kreuzchen setzten durften rund 11 000 der 13 700 Einwohner zählenden Kleinstadt im Kreis Gießen. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,60 Prozent.