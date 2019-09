Halle (Saale)

Arbeitsagentur gibt Zahlen für September bekannt

30.09.2019, 02:17 Uhr | dpa

Die Arbeitsagentur will heute in Halle die September-Zahlen zum Arbeitsmarkt vorlegen. Oft wird die Konjunktur im Herbst noch einmal belebt, bundesweit rechnen einige Experten laut einer dpa-Umfrage unter Volkswirten jedoch damit, dass davon in diesem Jahr nichts zu spüren ist. Der Arbeitsmarkt sei noch nicht maßgeblich betroffen, die Zahl der Jobsuchenden könne aber im nächsten Jahr wieder deutlich steigen. Als Gründe nannten die Experten vor allem konjunkturelle und strukturelle Einflüsse, etwa in der Autoindustrie.

Im August war die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt um knapp 1000 auf rund 79 900 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr waren das rund 6300 Menschen weniger.