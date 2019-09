Saarbrücken

Arbeitsagentur legt saarländische Arbeitslosenzahlen vor

30.09.2019, 03:12 Uhr | dpa

Die saarländischen Arbeitslosenzahlen für September will die Arbeitsagentur heute in Saarbrücken präsentieren. Im August war die Arbeitslosigkeit im Bundesland im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Erwerbslosenquote betrug 6,4 Prozent. Das waren 0,3 Punkte mehr als vor Jahresfrist, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland Ende August mitgeteilt hatte. Im Vergleich zum Juli war diese Quote jedoch unverändert. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit sprach seinerzeit von einer "deutlich nachlassenden Dynamik".