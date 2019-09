Mannheim

Eishockey-Talent Seider beginnt in AHL

30.09.2019, 05:09 Uhr | dpa

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider beginnt seine Karriere in Nordamerika in der unterklassigen AHL. Die Detroit Red Wings aus der NHL entsandten den 18 Jahre alten Verteidiger zum Ende der Vorbereitung in ihr Farmteam Grand Rapids Griffins. Das teilten die Red Wings am Sonntagabend wenige Tage vor dem Saisonstart mit.

Seider war der deutsche Shootingstar der vergangenen Saison. Er wurde mit den Adler Mannheim Deutscher Meister, war im Mai bei der A-WM in der Slowakei bester deutscher Verteidiger und gilt als größtes deutsches Talent seit Leon Draisaitl, der bei den Edmonton Oilers inzwischen zum Weltklasse-Stürmer aufgestiegen ist.

Beim NHL-Draft, der jährlichen Talente-Zuordnung, wurde Seider im Sommer bereits an sechster Stelle von allen Talenten seines Jahrgangs weltweit ausgewählt. Er ist damit nach Draisaitl der am höchsten gezogene deutsche Spieler überhaupt. Nach starker Vorbereitung hatten viele Experten damit gerechnet, dass Seider sogar auf Anhieb in der NHL beginnt. Eine vage Hoffnung der Adler, dass Seider noch eine Saison in der Deutschen Eishockey Liga spielt, hat sich damit endgültig zerschlagen.

Auch auf Nationalstürmer Tobias Rieder müssen die Adler verzichten. Der 26 Jahre alte Stürmer spielt in der kommenden Saison für die Calgary Flames. Dort erhält der Landshuter einen mit 700 000 US-Dollar dortierten Jahresvertrag, wie die Flames mitteilten.

Rieder hatte nach einer persönlichen schwachen Saison bei Draisaitls Edmonton Oilers mit keinem einzigen Tor zuvor beim Oilers-Erzrivalen Calgary in der Vorbereitung zur Probe gespielt. Meister Mannheim hätte Rieder gerne zurück nach Deutschland geholt, wäre der Angreifer nicht weiter in der NHL untergekommen.