Sinkende Energiepreise bremsen Inflation im September

30.09.2019, 10:39 Uhr | dpa

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Hessen hat sich im September weiter verlangsamt. Die Jahresinflationsrate sank auf 1,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Im August hatte die Teuerungsrate noch bei 1,3 Prozent und im Juli 1,4 Prozent gelegen. Vor allem sinkende Energiepreise dämpften die Entwicklung. Im Vergleich zum August blieb das Niveau der Verbraucherpreise im September unverändert.

Billiger als ein Jahr zuvor war Energie. Verbraucher mussten durchschnittlich 1,4 Prozent weniger dafür zahlen als im September 2018. Insbesondere Heizöl (minus 9,5 Prozent) und Sprit (minus 5,9 Prozent) wurden deutlich günstiger. Ohne Berücksichtigung der Energie hätte die Inflationsrate den Angaben zufolge bei 1,3 Prozent gelegen.

Tiefer in die Tasche greifen als ein Jahr zuvor mussten die Menschen in Hessen unter anderem für Nahrungsmittel (plus 1,3 Prozent). Teurer wurden insbesondere Fleisch und Fleischwaren sowie Brot und Getreideerzeugnisse.