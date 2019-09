Bad Ems

Inflationsrate in Rheinland-Pfalz auf 1,1 Prozent

30.09.2019, 11:22 Uhr | dpa

Die Verbraucherpreise in Rheinland-Pfalz sind im September so gering angestiegen wie seit mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte, sank die Inflationsrate im September 2019 mit 1,1 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Februar vergangenen Jahres. Im August hatte die Teuerungsrate noch 1,4 Prozent betragen.

Nach Angaben des Statistischen Landesamts dämpften die Energiepreise den Anstieg der Verbraucherpreise. So sei Energie im September 2019 um 2,1 Prozent günstiger als im September des vergangenen Jahres. Grund dafür seien die Preissenkungen bei Mineralölprodukten um 8,6 Prozent. Die Kraftstoffpreise gingen demnach um 8,2 Prozent, die Preise für Heizöl um 4,2 Prozent zurück. Teurer wurden dem Landesamt zufolge aber Fernwärme und Strom: Die Preise legten um 4,5 sowie 3,1 Prozent zu.