Ludwigslust

Pilzsammler findet tote Frau

30.09.2019, 11:34 Uhr | dpa

Ein Pilzsammler hat in einem Wald bei Ludwigslust die Leiche einer Frau entdeckt. Die Polizei geht nach Angaben vom Montag derzeit davon aus, dass es sich bei der Toten um eine 55-jährige Frau aus dem nahen Neustadt-Glewe handelt, die seit April vermisst wird. Allerdings dauerten die Maßnahmen zur endgültigen Identifizierung noch an. Nach bisherigen Ermittlungen gehe die Polizei nicht von einer Straftat aus. Der Pilzsammler hat die Tote den Angaben zufolge am Samstag gefunden.