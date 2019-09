Schwerin

Jeder zweite Wohngeld-Empfänger ist Rentner

30.09.2019, 12:45 Uhr | dpa

Mehr als jeder zweite Wohngeld-Empfänger ist Rentner. Von den 20 692 Haushalten in Mecklenburg-Vorpommern, die Ende 2018 Wohngeld bezogen, ist in 11 507 Fällen der Haupteinkommensbezieher Rentner gewesen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte. Die Zahl der Wohngeldempfänger sinke seit Jahren: Ende 2017 hatte das Amt noch 23 044 reine Wohngeldhaushalte gemeldet. Sieben Jahre zuvor lag ihre Zahl noch bei 38 995.

Im vergangenen Jahr erhielten die Wohngeldempfänger in Mecklenburg-Vorpommern im Schnitt 118 Euro im Monat. Ihre Wohnkosten betrugen durchschnittlich 389 Euro, das Familieneinkommen im Schnitt 876 Euro.

Wohngeld wird bei der Gemeinde beantragt. Um Wohngeld erhalten zu können, darf das monatliche Gesamteinkommen bestimmte Beträge nicht überschreiten. Für vorhandenes Vermögen gibt es hohe Freigrenzen: 60 000 Euro für das erste Haushaltsmitglied und jeweils 30 000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied.