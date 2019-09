Dresden

Gesundheitsministerium fördert Projekt zu Pflegerobotern

30.09.2019, 18:38 Uhr | dpa

Robotersysteme sollen künftig bei der Pflege sowie in der Therapie von Demenzkranken helfen. Der Freistaat fördert das Projekt "Care4All" zur Entwicklung derartiger Systeme mit rund 1,8 Millionen Euro aus EU-Geldern, wie das Gesundheitsministerium in Dresden am Montag mitteilte. Dresdner Hochschulen und Unternehmen sind an dem Projekt beteiligt. Es sei ein entscheidender Schritt, damit Patienten so lange wie möglich selbstständig bleiben und Pflegekräfte mehr Zeit für sie haben. Der Beginn einer institutionellen Pflege solle so weit wie möglich nach hinten verschoben werden. So könnten Robotersysteme etwa als mobile Nachtwächter eingesetzt werden. Bisher wurden bereits mehrere Prozesse erforscht und untersucht, um demenzkranke Patienten zu Hause sowie in Heimen mit Hilfe von Roboterassistenten zu betreuen.