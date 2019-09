Heidelberg

"Hürdenlos-Navi" in Heidelberg soll 2020 an den Start gehen

30.09.2019, 19:12 Uhr | dpa

Die in Heidelberg geplante neue App "Hürdenlos-Navi" für Menschen mit körperlichen Einschränkungen soll vom kommenden Frühjahr an verfügbar sein. Derzeit werde die Technik noch entwickelt, teilten die Verantwortlichen am Montag mit. Vom Frühjahr 2020 an könne sie dann jeder nutzen. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) nannte die App "ein hilfreiches und wertvolles digitales Angebot, um sich möglichst gut und selbstständig in Heidelberg fortbewegen zu können." Körperbehinderte und andere Menschen, die nicht gut zu Fuß seien, profitierten davon.

Die App funktioniere ähnlich wie herkömmliche Navigationsgeräte. Je nach Bedürfnis und nach Fitness des Anwenders werden Daten wie die Höhe der Bordsteinkanten, Steigungen oder Gehwegbreiten berücksichtigt. Auf dieser Basis werde ein möglichst hürdenfreier Weg auf dem Display angezeigt. Zu Beginn werde das Angebot auf die Altstadt und den Stadtteil Bergheim begrenzt, sagte Würzner. Nach und nach solle die App dann aber ausgeweitet werden.