Torino

Tah-Einsatz offen: Freude auf Wiedersehen mit de Ligt

30.09.2019, 19:18 Uhr | dpa

Trainer Peter Bosz hat die Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah in die Startelf von Bayer 04 Leverkusen für das Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Juventus Turin offen gelassen. "Das werden wir morgen sehen", antwortete der Niederländer am Montag auf die Frage nach einem Einsatz des Innenverteidigers. Tah hatte in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen nicht in der Startelf gestanden.

Nach dem 2:0 gegen Union Berlin hatte Bosz dies mit Schonung begründet, beim 3:0 in Augsburg saß Tah aber bis kurz vor Schluss erneut auf der Bank. Der in Augsburg wegen Krankheit ausgefallene Karim Bellarabi kehrt in den Kader zurück.

Bosz freut sich auf das Wiedersehen mit Matthijs de Ligt, den er einst bei Ajax Amsterdam trainierte. "Er hat mit 17 bei mir gespielt, und schon da war er ein Top-Spieler", sagte Bosz: "Solche Talente sieht man nicht oft." Der inzwischen 20 Jahre alte de Ligt war vor der Saison für rund 85 Millionen Euro von Ajax zu Juve gewechselt.