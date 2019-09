Cottbus

Deutsch-Polnischer Geopark bekommt Fördermittel

30.09.2019, 19:25 Uhr | dpa

Der Unesco Global Geopark Muskauer Faltenbogen wird im Zuge des Sofortprogramms Lausitz mit 1,2 Millionen Euro gefördert. Brandenburgs Europaminister Stefan Ludwig (Linke) übergab am Montag den Förderbescheid. Der deutsch-polnische Geopark sei durch seine Lage in Brandenburg, Sachsen und der polnischen Woiwodschaft Lebuser Land ein grenzüberschreitendes Leuchtturmprojekt, sagte Ludwig.



Die Mittel waren von Brandenburgs Europa-Ministerium gemeinsam für das Land und den Freistaat Sachsen beantragt worden. Der deutsch-polnische Geopark Muskauer Faltenbogen ist einer von sechs durch die Unesco in Deutschland anerkannten Geoparks. Durch seine Lage ist er einer von nur vier transnationalen Unesco-Geoparks weltweit.



Für die ersten sieben Projekte Brandenburgs hat das Bundesfinanzministerium rund 30 Millionen Euro bereitgestellt. Das Geld soll im Rahmen des Sofortprogramms für den Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen fließen. Neben dem Geopark Muskauer Faltenbogen werden mit dieser ersten Tranche Projekte im Bereich Gesundheit, Kultur und Forschung gefördert.