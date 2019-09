Albig

Betontreppe fällt aus Kranhalterung:Zwei Arbeiter verletzt

30.09.2019, 23:01 Uhr | dpa

Zwei Bauarbeiter sind bei einem Unfall auf einer Baustelle in Albig (Landkreis Alzey-Worms) schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger schwebe mit inneren Verletzungen in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montagabend mit. Beim Bau eines Fertighauses sollte eine Betontreppe eingesetzt werden. Sie löste sich aus der Kranhalterung, stürzte herab und riss die beiden Männer mit sich in einen Kellerschacht. Ein 45-Jähriger brach sich den Unterschenkel und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die Feuerwehr befreite die Verletzten aus dem Keller. Warum sich die Treppe löste, war vorerst unklar.