Regierungschef Woidke: Logo für Bundesratspräsidentschaft

01.10.2019, 04:03 Uhr | dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist zwar erst ab dem 1. November offiziell Bundesratspräsident. Er stellt das Logo des Landes dafür aber schon heute (11.30 Uhr) in Potsdam vor. Am kommenden Donnerstag - dem Tag der Deutschen Einheit - wird der Brandenburger Regierungschef in Kiel den Staffelstab von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Empfang nehmen. Die Präsidentschaft der Länderkammer steht unter besonderen Vorzeichen: Im nächsten Jahr liegt die Deutsche Einheit 30 Jahre zurück. Brandenburg lädt dann zur zentralen Einheitsfeier nach Potsdam ein.