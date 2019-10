Kirchhain

22-Jähriger stirbt nach Autounfall

01.10.2019, 05:52 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Kirchhain (Landkreis Marburg-Biedenkopf) tödlich verletzt worden. Der 22-Jährige sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei am Montagabend mit. Die 19-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde bei dem Frontalzusammenstoß auf der Landessstraße 3089 schwer verletzt. Die Unfallursache wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.