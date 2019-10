Trier

Buch geplant: Juraprofessor sammelt skurrile Urteile

01.10.2019, 06:35 Uhr | dpa

Erst waren es zufällige Funde, seit ein paar Jahren sammelt Juraprofessor Till Zimmermann an der Universität Trier gezielt skurrile Gerichtsurteile. Der Fundus reicht mittlerweile vom Urteilsspruch in Reimform bis hin zu einem Urteil in Gestalt einer Fußballreportage - etwa 100 Beispiele sind zusammengekommen. Nun plant Zimmermann ein Buch darüber. Solch eine Sammlung gebe es bisher noch nicht, sagt der gebürtige Bonner Zimmermann. Er betont auch: "Humor in der Juristerei ist eine zweischneidige Angelegenheit. Manchen gefällt das, andere halten es für ein Unding."