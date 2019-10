Glauchau

Lkw-Fahrer fährt auf Stauende auf und wird tödlich verletzt

01.10.2019, 06:44 Uhr | dpa

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 4 in Höhe Glauchau gestorben. Der 47-Jährige sei an einem Stauende auf einen weiteren Sattelzug aufgefahren und in seiner Fahrerkabine eingeklemmt worden, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Er verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer des vorderen Sattelzugs wurde nicht verletzt. Der Sachschaden belief sich auf 170 000 Euro. Der Unfall war am Montagnachmittag passiert.