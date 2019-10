Frau und Kind bei Autounfall auf A4 verletzt

01.10.2019, 06:55 Uhr | dpa

Eine 32-Jährige und ein einjähriges Kind sind bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Meerane (Landkreis Zwickau) verletzt worden. Ein 64 Jahre alter Fahrer war mit seinem Wagen in das Auto gekracht, in dem die 32-Jährige als Beifahrerin saß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann auf der rechten Fahrspur nach Erfurt unterwegs und übersah beim Spurwechsel das andere Auto. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 32-Jährige schwere Verletzungen, das Kind wurde leicht verletzt.

Die 45 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt. Der Wagen des 64-Jährigen krachte anschließend gegen einen Lastwagen. Der Mann erlitt trotz allem keine Verletzungen. Die Autobahn war am Montag etwa zwei Stunden lang gesperrt.