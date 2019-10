Bunsoh

Hoher Sachschaden nach Brand eines Einfamilienhauses

01.10.2019, 07:11 Uhr | dpa

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bunsoh (Kreis Dithmarschen) hat einen Sachschaden von bis zu 300 000 Euro verursacht. Die sechs Bewohner hätten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können und seien unverletzt geblieben, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Der Dachstuhl des Hauses brannte komplett ab. Weitere Teile des Gebäudes wurden stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einer Heizung den Brand verursacht haben. Das Feuer war am späten Montagabend ausgebrochen.