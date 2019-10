Papenburg

Reise des Kreuzfahrtriesen zur Nordsee läuft planmäßig

01.10.2019, 10:20 Uhr | dpa

Die "Norwegian Encore" als neuester Kreuzfahrtriese der Meyer Werft in Papenburg wird auf der Ems in die Nordsee überführt. Foto: Martin Remmers/dpa (Quelle: dpa)

Die Reise des neuen Kreuzfahrtriesen der Papenburger Meyer Werft über die schmale Ems in die Nordsee verläuft planmäßig. Sturmtief "Mortimer" habe keine Probleme gemacht, sagte Werftsprecher Peter Hackmann am Dienstag. Am Vormittag erreichte die "Norwegian Encore" das Emssperrwerk. Frühestens am Nachmittag wird das Schiff dann in der Nordsee sein.

Der Luxusliner ist zurzeit das vorletzte Schiff in den Auftragsbüchern der Werft, das noch mit konventionellem Treibstoff betrieben wird. Von den weiteren neun bestellten Kreuzfahrtschiffen seien acht mit dem umweltfreundlicheren LNG als Antrieb geplant, sagte der Sprecher.

Die "Norwegian Encore" hat Platz für 4000 Passagiere und ist 333,4 Meter lang. Sie ist das zweitgrößte Schiff der Werft nach der "Aidanova" von 2018. Ende Oktober steht die Übergabe des Schiffes in Bremerhaven an die Reederei Norwegian Cruise Lines an.

Bei der langsamen Rückwärtsfahrt über die schmale Ems wurde das Schiff von zwei Schleppern gezogen. Die Fahrt durch enge Brücken, vorbei an Deichen und Kuhweiden lockt jedes Mal viele Schaulustige an. Umweltschützer kritisieren aber die Belastungen für die Ems und ihre Ufer.