Weimar

Grabungen auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald

01.10.2019, 13:27 Uhr | dpa

Ein Bauzaun steht am Rande des Steinbruch auf dem Gelände des früheren Konzentrationslagers Buchenwald. Foto: Martin Schutt/zb/dpa (Quelle: dpa)

Auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Buchenwald haben wissenschaftliche Grabungen nach möglichen Stollen begonnen. Die Arbeiten würden ergebnisoffen geführt, sagte eine Sprecherin des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie am Dienstag in Erfurt. Die Behörde hatte das Vorhaben genehmigt. Zuvor hatte der MDR berichtet, der die Untersuchungen auch angestoßen hatte. Hintergrund sind laut Landesamt Recherchen eines Journalisten, nach denen es auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers noch mehr als die bisher bekannten zwei Stollen geben könnte.

In diesem Zusammenhang gibt es seit Jahren Spekulationen über NS-Raubgut, das in den Stollen verborgen sein könnte. Zum Konzentrationslager gehörte damals auch ein Steinbruch, in dem Häftlinge arbeiten mussten.