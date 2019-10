Ulm

Wildtierverbot: Ulm legt Beschwerde gegen Eilentscheid ein

01.10.2019, 14:54 Uhr | dpa

Die Stadt Ulm will am Wildtierverbot für Zirkusse festhalten. Sie habe Beschwerde gegen eine Eilentscheidung eingelegt, durch die das Verbot für ein Gastspiel des Circus Krone aufgehoben worden sei, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Sigmaringen am Dienstag. Die Donaustadt sieht sich nach eigenen Angaben durch den Beschluss in ihrer kommunalen Gestaltungsfreiheit eingeschränkt. Städten stehe es zu, selbst zu entscheiden, für welche Zwecke sie ihre Einrichtungen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellten.

Circus Krone wollte demnach im April 2020 auf einem städtischen Festplatz in Ulm gastieren. Die Verwaltung habe sich grundsätzlich offen gezeigt, aber darauf hingewiesen, dass der Auftritt von Wildtieren seit 2016 nicht mehr möglich sei. Daraufhin klagte der Zirkus. Die Richter in Sigmaringen argumentierten, dass das Verbot ein Eingriff in die Berufsausübung der Zirkusbetriebe ist. Die Eilentscheidung wurde bereit Mitte September getroffen. Jetzt muss der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entscheiden.