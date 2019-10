Dresden

Verein: Klimawandel gefährdet auch historische Parkanlagen

01.10.2019, 16:20 Uhr | dpa

Die Eigentümer großer Schlösser, Burgen, Klöster und Gärten in Deutschland verstärken ihren Einsatz für die durch extreme Trockenheit, Schädlingsbefall und Stürme gefährdeten historischen Parkanlagen. Bewährte Konzepte reichten nicht mehr aus, es brauche nachhaltige Lösungen, sagte der Chef des Vereins Schlösser und Gärten Deutschland, Michael Hörmann, am Dienstag in Dresden. "Wir müssen intensiver pflegen, damit Landschaftsdenkmale erhalten werden können." Der Verein setzt auf die Wissenschaft und plant einen Forschungsverbund, um Antworten für die Zukunft zu finden. Laut Hörmann wird es mehr Geld und zusätzliche Stellen für die Gartenkunstwerke brauchen, die für kulturelle Bildung und Tourismus gleichermaßen bedeutend sind.