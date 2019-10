Oldenburg

Baskets Oldenburg patzen zum Auftakt des Basketball-Eurocups

01.10.2019, 22:02 Uhr | dpa

Die EWE Baskets Oldenburg sind mit einer überraschenden Heimniederlage in den Basketball-Eurocup gestartet. Die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic unterlag am Dienstag dem polnischen Club Arka Gdynia mit 74:78 und stehen in der Gruppe D vor dem zweiten Spiel am 9. Oktober beim türkischen Top-Verein Galatasaray Istanbul unter Druck.

Dabei begann der Bundesligist überzeugend und führte nach dem ersten Viertel mit 23:14. Danach kamen die Gäste immer besser ins Spiel und konnten immer weiter verkürzen. Mit Beginn des Schlussviertels gingen die Polen erstmals in Führung, auch weil die Oldenburger Gdynia-Profi Josh Bostic (21 Punkte) nicht in den Griff bekamen. Auf der Gegenseite reichten die guten Leistungen von Routinier Rickey Paulding (21) und Rashid Mahalbasic (15) nicht aus.