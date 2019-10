Torino

Champions-League-Niederlage für Bayer: 0:3 bei Juventus

01.10.2019, 22:57 Uhr | dpa

Bayer Leverkusen hat im zweiten Gruppenspiel der Champions League die zweite Niederlage kassiert. Der Bundesligist verlor am Dienstag bei Juventus Turin 0:3 (0:1). Gonzalo Higuain (17. Minute), Federico Bernardeschi (62.) und der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo (89.) erzielten vor 34 525 Zuschauern die Treffer für den italienischen Rekordmeister, bei dem der frühere deutsche Nationalspieler Sami Khedira in der Startelf stand. Nach dem 1:2 am ersten Spieltag gegen Lok Moskau ist das Achtelfinale für Bayer erst einmal in weite Ferne gerückt. Nun stehen die Spiele gegen Atlético Madrid am 22. Oktober auswärts und am 6. November an.