Löcknitz

Schulcampus wächst: Mehr Schüler dank Zuzugs aus Polen

02.10.2019, 08:44 Uhr | dpa

Die wegen wachsender Schülerzahlen nötige Erneuerung des Schulcampus in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) kommt voran. Als zweite von drei Bildungseinrichtungen auf dem Campus wird die Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erneuert, wie Bürgermeister Detlef Ebert (CDU) am Mittwoch erklärte. Erste Arbeiten hätten begonnen, der symbolische Grundstein soll am 7. Oktober gelegt werden. Zuvor war bereits die Grundschule für rund vier Millionen Euro neu gebaut worden.

Löcknitz hat wegen des starken Zuzugs vor allem junger Familien aus dem benachbarten Polen viele Kita-Kinder und Schüler. "Das belebt das Dorf sehr", sagte der Bürgermeister. An der Grundschule kämen fast die Hälfte der 250 Schüler aus Familien mit polnischen Wurzeln.

Löcknitz hat knapp 3300 Einwohner, liegt wenige Kilometer westlich von der Großstadt Stettin (Szczecin) und gilt als Vorzeigeort für das Zusammenleben von Polen und Deutschen. Inzwischen haben etwa 15 Prozent der Einwohner polnische Wurzeln.

Insgesamt sollen bis 2022 mit EU-Förderung rund 17 Millionen Euro in den Schulcampus investiert werden. Nach der Förderschule mit 35 Schülern ist geplant, ab 2020 für etwa elf Millionen Euro die Regionalschule neu zu bauen. "Der Architektenwettbewerb ist abgeschlossen, das wird das Herz des Campus", sagte Ebert. Hier müsse Löcknitz etwa 500 000 Euro allein aufbringen, was einer kleinen Kommune nicht leicht falle.

Zusammen mit der vierten Schule, dem wenige Hundert Meter entfernten deutsch-polnischen Gymnasium, lernen mehr als 1000 Schüler in der Gemeinde. Löcknitz gilt wegen seines Sees und der Natur als Naherholungsgebiet.