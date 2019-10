Offenbach am Main

Feiertagswetter in Bayern wird durchwachsen

02.10.2019, 09:03 Uhr | dpa

Das Wetter am Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, wird in weiten Teilen Bayerns wechselhaft. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte, wechseln sich Schauer mit Sonnenschein ab, mit Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Größtenteils wird es jedoch stark bewölkt sein. Vor allem in den östlichen und südöstlichen Teilen des Landes sowie an den südöstlichen Alpen wird der Feiertag ungemütlich, mit leicht böigem Wind. In höheren Lagen liegen die Temperaturen bei 8 Grad, dort kann es auch starke Windböen geben. Die sonnigsten Aussichten gibt es im Südwesten Bayerns.