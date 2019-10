Gladenbach

19-Jähriger nach Raubüberfall in Gladenbach in U-Haft

02.10.2019, 09:13 Uhr | dpa

Ein 19-Jähriger soll in Gladenbach ein Geschäft überfallen und eine Angestellte mit einer Waffe bedroht haben. Der junge Mann sei kurz nach der Tat verhaftet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zu dem Zeitpunkt der Festnahme war ein 14-Jähriger bei ihm. Demnach fanden die Beamten bei dem mutmaßlichen Räuber nach der Festnahme am Montag auch die Beute. Außerdem wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung weitere Beweise wie etwa eine Softairwaffe sichergestellt. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 19-Jährigen. Inwieweit der 14 Jahre alte Jugendliche an der Tat beteiligt war, müsse noch ermittelt werden, hieß es.