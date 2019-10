Dresden

Zuwachs bei Ausbildung im Handwerk: Viele offene Lehrstellen

02.10.2019, 11:09 Uhr | dpa

Das Interesse an einer Ausbildung im sächsischen Handwerk ist ein stückweit gewachsen. Bis Ende September konnten 5423 Ausbildungsverträge besiegelt werden, 86 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, teilte der Sächsische Handwerkstag am Mittwoch in Dresden mit. Eine höhere Nachfrage gebe es vor allem für die Berufe Maurer, Gebäudereiniger sowie Mechaniker für Sanitär, Heizung und Klima. Deutlich mehr Lehrverträge betreffen demnach zudem Berufe wie Bäcker, Elektroniker und Metallbauer.

Laut Handwerkstag können junge Leute in der Online-Börse "ich-kann-etwas.de" aber noch immer unter mehr als 800 offenen Lehrstellen wählen. "Für Kurzentschlossene - gerade auch für Abiturienten - ist ein Einstieg in die duale Berufsausbildung nach wie vor problemlos möglich", hieß es. Im Schnitt dauert eine duale Berufsausbildung im Handwerk drei Jahre. Abiturienten und Fachabiturienten können ihre Lehre verkürzen. Bei guten Leistungen kann zudem die Gesellenprüfung um ein halbes Jahr vorgezogen werden.