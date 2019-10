Frankenberg (Eder)

Zwei Todesfälle durch Keime in Wurst: Behörde schließt Firma

02.10.2019, 13:45 Uhr | dpa

Nach zwei Todesfällen durch Keime in Wurstwaren muss in Nordhessen ein Fleischhersteller die Produktion stoppen. Das Veterinäramt des Landkreises Waldeck-Frankenberg habe den Betrieb geschlossen, sagte eine Kreissprecherin am Mittwoch. Zuvor hatte die Hessische-Niedersächsische Allgemeine (HNA) darüber berichtet.