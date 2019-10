Weniger Aufträge für Betriebe: Aber Plus im Autogeschäft

02.10.2019, 14:40 Uhr | dpa

Die Abkühlung der Konjunktur macht sich auch in den Auftragsbüchern der niedersächsischen Industrie bemerkbar. Im August gingen bei den Unternehmen verglichen mit dem Vorjahresmonat 2 Prozent weniger Bestellungen ein, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Hannover mitteilte. Dabei sank die Menge der Aufträge aus dem Inland stärker (minus 3 Prozent) als die ausländische Nachfrage nach Industriegütern (minus 1 Prozent). Deutlich besser lief es bei der Produktion von Kraftwagen- und Kraftwagenteilen: Hier meldeten die Statistiker ein Plus der Bestellungen von 10 Prozent.

Der Auftragseingang ist ein wichtiger Frühindikator für den Verlauf der weiteren Wirtschaftsentwicklung. Bei der Herstellung von Vorleistungsgütern, die erst im Verlauf der späteren Produktion in Endprodukte einfließen, war der Bestellrückgang mit 11 Prozent zuletzt vergleichsweise stark. In den Branchen der niedersächsischen Industrie rutschten die Aufträge für Metallerzeugnisse und elektrische Ausrüstungen um je 18 Prozent besonders deutlich ins Minus. Bei Investitionsgütern gab es hingegen ein Plus von 6 Prozent.

Im ersten Halbjahr hatte sich die Gesamtkonjunktur im Land schon spürbar eingetrübt: Die Wirtschaftsleistung legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unter Einschluss der Preisentwicklung (real) nur leicht um 0,4 Prozent zu. In der ersten Jahreshälfte 2018 hatte das niedersächsische Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um 1,3 Prozent zugenommen. Beobachter fürchten, dass es auch angesichts der globalen Handelskonflikte und des Brexit zu zwei Quartalen mit schrumpfender Wirtschaft in Folge und damit zu einer Rezession kommen könnte.