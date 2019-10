Jena

CATL-Europachef: Baubeginn für Batteriezellenwerk noch 2019

02.10.2019, 16:44 Uhr | dpa

Der chinesische Konzern CATL will noch im vierten Quartal mit dem Bau einer Batteriezellen-Fabrik für Elektroautos in Thüringen beginnen. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest, sagte der Europa-Chef von CATL, Matthias Zentgraf, der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn alles gut läuft, könnte es schon in wenigen Wochen sein." Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) will dem Unternehmen am Mittwochnachmittag die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn des Werks übergeben. Das Großprojekt war unter Umweltaspekten vom Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz geprüft worden.

Der chinesische Hersteller will in den kommenden fünf Jahren nach eigenen Angaben bis zu 1,8 Milliarden Euro in die Batteriefabrik in Thüringen investieren - abhängig von der Marktentwicklung bei Elektroautos. Das Werk soll in der Nähe von Arnstadt entstehen. CATL - Contemporary Amperex Technology Co. - ist ein großer Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus mit Hauptsitz im chinesischen Ningde.