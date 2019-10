Böblingen

Keine Annäherung bei Tarifrunde für IBM-Beschäftigte

02.10.2019, 16:46 Uhr | dpa

Ohne greifbare Annäherung sind die Tarifverhandlungen für die 12 000 IBM-Beschäftigten in Deutschland auf den 24. Oktober vertagt worden. Dies teilte ein Verdi-Sprecher am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Arbeitgeber legten kein Angebot vor. Um in einen ordentlichen Verhandlungsmodus zu kommen müsse das Unternehmen ein Angebot unterbreiten. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Tarifgehälter um 5,5 Prozent, mindestens aber 140 Euro im Monat. Das Unternehmen wollte die laufenden Verhandlungen auf Anfrage nicht kommentieren.