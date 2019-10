Freiburg im Breisgau

Bakterien in Offenburger Trinkwasser: Abkochen empfohlen

02.10.2019, 19:01 Uhr | dpa

Menschen in Offenburg sollten vorübergehend ihr Trinkwasser abkochen. Man habe ein Qualitätsproblem beim Trinkwasser festgestellt, teilte die Badenova-Tochter bnNetze in Absprache mit dem Landratsamt Ortenau am Mittwochabend mit. Man habe in zwei Proben Bakterien im Trinkwasser gefunden. Der Wasserversorger empfiehlt deshalb, das Trinkwasser vor der Verwendung abzukochen. Beim Duschen oder Baden sei das nicht nötig. Maßnahmen zur Beseitigung des Qualitätsmangels seien im Gange. bnNetze werde informieren, sobald die Empfehlung wieder aufgehoben wird.