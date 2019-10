Erolzheim

61-Jährige stirbt bei Unfall im Kreis Biberach

02.10.2019, 19:16 Uhr | dpa

Eine 61 Jahre alte Frau ist am Mittwoch mit ihrem Wagen bei Erolzheim (Kreis Biberach) gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Ulm mit. Demnach war die Frau von Erolzheim in Richtung Edelbeuren unterwegs und fuhr in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache geradeaus in ein Waldstück. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war für zwei Stunden gesperrt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.