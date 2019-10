Neu-Ulm

ratiopharm Ulm unterliegt Bologna zum Eurocup-Auftakt

02.10.2019, 21:45 Uhr | dpa

Die Basketballer von ratiopharm Ulm sind mit einer Niederlage in die Eurocup-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovič unterlag den Italienern Virtus Bologna im zweithöchsten europäischen Wettbewerb zuhause mit 79:92 (43:46). Top-Scorer bei den Ulmern war erneut Ex-NBA-Spieler Zoran Dragić mit 15 Punkten. Treffsicherster Spieler bei den Gästen, die ohne den verletzten Weltklasse-Aufbauspieler Milos Teodosic antreten mussten, war Kyle Weems mit 18 Zählern.

Ulm startete vor 4021 Zuschauern in der ratiopharm Arena nervös in die Partie und blieb die ersten 4:30 Minuten ohne eigenen Punkt. Doch der Gastgeber steigerte sich, ging seinerseits noch im ersten Viertel in Führung und gestaltete das Spiel gegen die von Ex-Bayern-Coach Sasa Djordjevic trainierten Italiener fortan ausgeglichen. Mit 43:46 ging es in die Halbzeit.

Auch nach der Pause konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften absetzen, ehe Bologna mit einem 12:0-Lauf Ende des dritten Viertels zum ersten Mal zweistellig in Führung ging. Ulm kämpfte sich im Schlussabschnitt zwar noch auf sechs Punkte heran, konnte die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.