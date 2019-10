Nortrup

Auto rammt Baum im Landkreis Osnabrück: Fahrer stirbt

03.10.2019, 12:55 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall in Nortrup im Landkreis Osnabrück ist am Donnerstag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei auf dem Weg in Richtung Badbergen mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und habe einen Baum gerammt, teilte die Polizei mit. Dabei wurde er in seinem Wagen eingeklemmt. Die Straße wurde gesperrt.