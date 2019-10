Riegelsberg

Hoher Schaden nach Gaststätten-Brand: Brandstiftung vermutet

03.10.2019, 14:09 Uhr | dpa

Vermutlich durch Brandstiftung ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Feuer in einer Gaststätte in Riegelsberg ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Nach Angaben der Polizei in Völklingen liegen keine Hinweise darauf vor, dass ein technischer Defekt zu dem Feuer des Wirtshauses geführt haben könnte. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die womöglich etwas Verdächtiges beobachtet haben.