Darmstadt

Darmstadt-Coach Grammozis empfindet keinen Druck

03.10.2019, 14:27 Uhr | dpa

Auch nach sechs sieglosen Spielen und dem Abrutschen auf den Relegationsplatz bleibt Trainer Dimitrios Grammozis von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 gelassen. Er empfinde keinen Druck, weil er sich angesichts der gezeigten Leistungen mit der Mannschaft auf dem richtigen Weg sehe. "Dennoch verschließen wir nicht die Augen", sagte er am Donnerstag. "Wir wollen selbst drei Punkte so schnell wie möglich wieder einfahren." Am Freitag hat die Mannschaft im Heimspiel gegen Aufsteiger Karlsruher SC (18.30 Uhr/Sky) dazu die nächste Gelegenheit.

Erstmals seit seinem Armbruch soll dann Marcel Schuhen wieder im Kader stehen, wie Grammozis sagte. Der vor Saisonbeginn vom SV Sandhausen geholte Torhüter hatte sich nach dem ersten Saisonspiel verletzt. Zunächst werde der 26-Jährige auf der Bank sitzen. In der Länderspielpause solle dann die Entscheidung über die Nummer eins zwischen Schuhen und seinem Vertreter Florian Stritzel fallen. Weiter fehlen die Offensivspieler Felix Platte (Muskelbündelriss) und Braydon Manu (Knochenödem nach Kapselverletzung).

Keine Rolle spielt derzeit Mittelfeldspieler Tobias Kempe, in den vergangenen zwei Jahren immerhin erfolgreichster Scorer des Teams. Bereits beim 2:2 gegen Bochum hatte der 30-Jährige nicht im Kader gestanden. Diese Entscheidung sei nicht gegen Kempe gefallen, "sondern für eine neue Art und Weise, wie wir uns als Team präsentieren möchten", erklärte der Coach. Es gehe darum, offensiver zu spielen und jungen Leuten eine Chance zu geben. Kempe habe seine Verdienste für den Verein, sagte Grammozis. "Aber wir müssen weitergehen und neue Impulse setzen."