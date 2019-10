Schwerte

Autos prallen vor Ausfahrt zusammen: Zwei Schwerverletzte

03.10.2019, 15:43 Uhr | dpa

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in Schwerte aus einer Grundstücksausfahrt gefahren und mit seinem Wagen gegen das Auto einer 39-Jährigen gestoßen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwei 18-Jährige, die mit dem 20-Jährigen im Auto gesessen hatten, blieben demnach unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall am Mittwochabend kam, ist noch unklar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 3000 Euro.