Eisenach

Brand in Wohnhaus: 34 Menschen mussten in Turnhalle

03.10.2019, 17:21 Uhr | dpa

34 Menschen wurden in Eisenach wegen eines Kellerbrands in ihrem Wohnhaus vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht. Das Feuer sei am Donnerstag in den Kellerräumen des Wohnblocks mit mehreren Eingängen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Den Feuerwehrleuten seien bei ihrem Eintreffen Flammen aus den Kellerfenstern entgegengeschlagen.

Ein Hausbewohner sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die anderen Menschen konnten nach wenigen Stunden mit Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurück.

In dem Gebäude seien jedoch durch die Flammen die Wasserversorgung und die Heizung in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Polizei. Der Sachschaden wird nach ihren Angaben auf 15 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen noch.